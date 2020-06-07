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İngiltere’deki protestolarda polis attan düştü

07 Haziran 2020 10:32

İngiltere’nin başkenti Londra’da, binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolara müdahale eden polis attan düştü. Polisin düşmesiyle koşmaya devam eden at bir göstericiye çarptı.

ABD’de George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Dün İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin katıldığı protestolarda atlı polisler göstericilere müdahale etti. Göstericiler, atlı polislere, pet şişe, taş ve sopalar attı. Müdahale sırasında hızla koşan bir atın üzerindeki polis trafik ışığına çarpıp attan düştü.

Göstericiler panikle kaçarken, atın en az bir protestocuya çarptığı görüldü. Yaralanan gösterici ve polisin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel protestolarda polise yönelik şiddetin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Patel, “Protestolar barışçıl olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uygun olmalı. Bir polis memuruna yönelik şiddet asla kabul edilemez” dedi.

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