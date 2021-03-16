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İngiltere'de Sarah Everard protestoları devam ediyor

16 Mart 2021 08:42

İngiltere’de polis memuru Wayne Couzens tarafından öldürüldüğü iddia edilen Sarah Everard için protesto gösterileri devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneydoğusunda 3 Mart’ta kaybolan Sarah Everard'ının 10 Mart'ta Kent Ashford yakınlarındaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılmış, olayla ilgili 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens tutuklanmıştı. Olayın ardından binlerce kişi sokaklara çıkarak, Everard cinayetini protesto etmişti. İngiltere genelinde Everard için anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirilirken, bugün akşam saatlerinde yüzlerce kişi yeniden Parlamento Meydanı’nda bir araya geldi. Göstericiler, Parlemento binasından Başbakanlık Ofisi, Trafalgar Meydanı ve Oxford Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. 3 gündür devam eden protestolarda göstericiler Everard'ı anarak, kadınların maruz kaldığı şiddet ve istismarı protesto ediyor. Göstericiler sık sık "Susturulmayacağız" sloganı atarken, ellerinde "Oğullarınızı eğitin" ve "Kadınlara yönelik şiddete son verin" yazılı pankartlar taşıdılar. Polis ise yürüyüş sırasında anonslar yaparak göstericilerin dağılması çağrısında bulundu.

Şüpheli polis mahkemeye çıkarıldı

Geçtiğimiz 3 Mart'ta yerel saatle 21.00 sıralarında 33 yaşındaki Sarah Everard'ın Clapham'da arkadaşının evinden ayrılarak Brixton'daki kendi evine gittiği sırada 21.30 civarında bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlenmişti. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Everard'ın cansız bedeni, 10 Mart'ta Kent Ashford yakınlarındaki ormanlık alanda polis tarafından yapılan arama sonucu bulunmuştu. Olayla ilgili aynı gün 1 polis memuru ve 1 kadın, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak Kent'teki bir adreste “cinayet şüphesi” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Everard'ı kaçırmak ve öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Couzens, 13 Mart’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılmıştı. İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) Özel Suçlar Başkanı Rosemary Ainslie yaptığı açıklamada, "Metropolitan polisinin Sarah Everard'ın ölümüyle ilgili bir delil başvurusu üzerine Couzens'ın yargılanmasına karar verildiğini" belirtmiş, CPS'nin işlevinin bir kişinin cezai bir suçtan suçlu olup olmadığına karar vermek değil, suç duyurusunda bulunmak ve bağımsız değerlendirmeler yapmak olduğunu aktarmıştı.

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