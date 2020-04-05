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İngiltere'de polisten vatandaşlara 'Hayatta Kal' şarkısı eşliğinde 'evde kal' mesajı

05 Nisan 2020 18:24

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 5 bine yaklaştığı İngiltere’de yetkililer, vatandaşların tedbir amaçlı evde kalması için her yolu deniyor. Sandbach polisi, ünlü müzik grubu Bee Gees’in ‘Hayatta Kal’ (Stayin’ Alive) şarkısı eşliğinde dans ederek video çekti ve yayınladı.

İngiltere’nin Cheshire bölgesine bulunan Sandbach kenti polisi, halkın evinden dışarıya çıkmamasını sağlamak için, müzikle dans ettikleri video yayınladı.

Ünlü müzik grubu Bee Gees’in dünyaca meşhur şarkısı Stayin Alive ile dans eden polis memurların görüntüleri basında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sandbach polisi görüntüyü, “Cumartesi gecesi evde oturun, hayatta kalın” mesajıyla yayınladı.

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