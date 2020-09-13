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İngiltere'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi rekor

Donald Fear adlı yarışmacı, 1 milyon sterlin kazandı

13 Eylül 2020 13:14

Türkiye'de de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın İngiltere versiyonunda önceki gün bir rekor kırıldı. Donald Fear adlı yarışmacı, 1 milyon sterlin (yaklaşık 9,5 milyon lira) para ödülünün sahibi oldu.

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