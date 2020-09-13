İngiltere'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi rekor

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere'de yayınlanan versiyonunda bir ilk yaşandı. 57 yaşındaki öğretmen Donald Fear, sadece yüzde 50 joker hakkını kullanarak bütün sorulara doğru yanıt vererek büyük ödülü kazandı. Fear, 14 yıl sonra ülkede bu yarışma programında 1 milyon sterlin (yaklaşık 9,5 milyon lira) kazanan ilk kişi oldu.

Fear, erkek kardeşi Davyth’in de Eylül ayında bu yarışmaya katıldığını hatırlatarak onu geçtiğini söyledi. Coğrafya öğretmeni olan Davyth’in 500 bin sterlin ödül kazandığını söyleyen Fear, “O benim kahramanım ve en yakın arkadaşım” dedi. Programın sunucusu Jeremy Clarkson da, “Şimdi işler tersine dönmüştür herhalde” esprisini yaptı.

Tarih öğretmeni Fear'a 1 milyon sterlini kazandıran soru ise, “Şimdi Kuzey Carolina olarak bilinen sahillerde 1718’de yapılan deniz savaşında hangi korsan yaşamını yitirmişti?” olurken, Fear’ın seçenekleri Calico Jack, Karasakal, Barholomew Roberts ve Kaptan Kidd’di.

Yaklaşık 8 yıl önce 8 yaşındaki bir grup öğrenciye korsanlar hakkında ders verdiğini hatırlatan Fear, “33 yıl boyunca tarih dersi verirken, bazı tarihler zihninize çok net kazınır. 1718’i duyunca aklıma direkt Karasakal geldi” dedi. 22 yıllık TV programında 1 milyon sterlin kazanan 6’ncı insan olan Fear, “Paranın yaklaşık yüzde 70’ini aileme vereceğim ve geri kalanıyla da huzurlu bir emeklilik geçireceğim” ifadesini kullandı.

Fear’ın yarışmadan sonra Haberdasher’s Adams Grammar Okulu’na giderek istifa dilekçesini verdiği belirtildi. Fakat dönem sonuna kadar eğitim vermesinin zorunlu olduğuna dair bir kural öğrendiğini söyleyen Fear, “Daha önce istifa sürecini hiç incelememiştim fakat istesem okula gitmeyebilirim. Kimse de beni engelleyemez ama öğrencilerimi zor durumda bırakmak istemem” dedi.

Fear, yarışmayı kazanmasa da 60’ıncı yaş gününde zaten istifa etmeyi planladığını söyledi.