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İngiltere'de birçok şehirde gök taşı olduğu tahmin edilen yeşil ışık topu görüldü

Cismin, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Yorkshire'dan, Başkent Londra'ya kadar görüldüğü kaydedildi.

05 Kasım 2021 09:39

İngiltere'nin kuzeyinden güneyine birçok şehirde gök taşı olduğu tahmin edilen yeşil bir ışık topu görüldü.

İngiltere'de dün akşam yerel saat 21.30 sularında ülkenin çeşitli yerlerinde gökyüzünde yeşil bir ışık topu görüldü. "Işık topu" olarak tabir edilen ve gök taşı olduğu tahmin edilen gökyüzündeki cismin, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Yorkshire'dan, Başkent Londra'ya kadar görüldüğü kaydedildi.

Henüz cismin ne olduğu hakkında resmi bir tanımlama yapılmamasına rağmen İngiltere basınında cismin, "uzaydan gelen yüksek hızlı bir madde kütlesi olabileceği" ve "atmosferle sürtünme nedeniyle gökyüzünü aydınlatabileceği" belirtildi.

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