İngiltere'de aşı karşıtları, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı

Londra'da bir araya gelen yüzlerce kişi, Kovid-19 aşısını protesto etmek amacıyla ITV News, Kanal 4 ve Kanal 5 News gibi kuruluşların haber programlarından sorumlu olan ITN Prodüksiyon'un binasını bastı.

Öğle saatlerinde başlayan protesto nedeniyle olay yerine 20'den fazla polis ekibinin gönderildiği belirtildi. Londra Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, protestocuların binaya yasa dışı bir şekilde girdiğini ve olaya müdahale edildiğini aktardı. Polis ayrıca, ITN binasındaki güvenlik görevlilerinin kalabalığı binadan uzaklaştırmak için polis ekiplerine yardım ettiğini aktardı.