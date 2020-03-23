İngiltere'de alınan yasak kararı sonrası Londra hayalet şehre döndü

İngiltere’de geçtiğimiz günlerde restoran, kafe, bar ve eğlence merkezlerinin kapatılma kararının ardından başkent Londra hayalet şehre döndü.

İngiltere'de Koronavirüs salgınından etkilendiği tespit edilen kişi sayısının 5 bin 683’e, hayatını kaybedenlerin sayısının 281’e yükselmesi ile ülke genelinde önlemler de arttırılıyor. Ülke genelinde restoran, kafe, bar ve eğlence merkezlerinin kapatılması kararını alındı. Başkent Londra alınan kararın ardıdan adeta hayalet bir şehir haline büründü. Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Londra’da hükümet tarafından açıklanan son kararla birlikte Londra halkı evlerine çekildi.

Avrupa’da en çok turistin ziyaret ettiği şehirler sıralamasında ilk 3’te olan Londra’nın turistik bölgeleri alınan önlemler sebebiyle sessizliğe büründü. İngiltere’nin simgesi olan London Eye ve Kraliçe II. Elizabeth’in yaşadığı Buckingham Sarayı her gün binlerce kişinin ziyaretiyle dolup taşarken bugünlerde kimsenin olmaması dikkat çekti.



