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İngiltere'de 12 metre uzunluğundaki dev balina sahile vurdu

30 Mayıs 2020 13:34

İngiltere’de 12 metre uzunluğundaki bir Oluklu (Fin) balina, bir kasabanın sahiline vurdu. Sabah yürüyüşü sırasında ölü balinayı fark eden kadın, durum karşısında gözyaşlarına boğulduğunu ifade ederken; polis, ölü balinayı sahilden kaldırdı. 

Essex polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ölü balinayı sahilden kaldırma planı konusunda diğer organizasyonlarla birlikte çalıştıklarını belirterek, vatandaşlara sahilden uzak durma çağrısında bulundu. Uluslararası kar amacı gütmeyen ve okyanusları temizleyen Big Blue Ocean Cleanup kuruluşu sosyal medya hesaplarından, balinanın sahile vurduğu Clacton-on-Sea’de olduklarını ve durumla ilgili diğer acil durum servisleriyle yakından çalıştıklarını duyurdu.

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