İngiltere bu adamı arıyor

Londra'daki Thames Nehri kıyısında kavgaya tutuşan iki kedi yuvarlanarak iskelenin yanına kadar geliyor ve o anda beklenmeyen bir şey oluyor. Kedilerden biri nehrin soğuk sularına düşüyor. O sırada kendi işlerini yapmak için orada bulunan bir adam kedinin nehre düştüğünü görüyor ve elindekileri fırlatıp yardıma koşuyor. ​Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıyor ve görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor. Videodaki kimliği bilinmeyen adam için bir kampanya başlatıldı. Adının Felix olduğu öğrenilen kediyi kurtardığı için liman çalışanları ona borçlu olduklarını yazarak günü kahramanı ilan ettiler. Kaynak: Sputnik