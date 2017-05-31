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İngiltere Başbakanı May'e yalancı diyen şarkı zirvede

31 Mayıs 2017 14:31

Londra'lı müzik grubu eski şarkısı "Liar Liar"ı bu kez de İngiltere Başbakanı Theresa May için uyarladı. Şarkı kısa sürede en çok indirilen parçalar arasına girdi. Şarkıda Başbakan Theresa May ve Muhafazakar Parti'ye ağır eleştiriler yöneltiliyor. May'in açıklamalarından kesitlerin kullanıldığı parçanın nakaratında, "Yalancının teki / Yalancının teki / Hayır, hayır, hayır / Ona güven olmaz" sözleri tekrarlanıyor. Şarkının resmi video klibinde de nakarat kısmında Theresa May'in görüntülerine yer veriliyor. iTunes'ta bir numaraya yükselmesine karşın bu şarkının seçim döneminde uygulanan tarafsızlık kuralları gereğince radyolarda çalınmayacağı belirtiliyor. Aynı şarkı daha önce David Cameron, Margaret Thatcher gibi isimleri de hedef alacak şekilde düzenlenmişti. Şu ana kadar Heart ve Capital FM, bu şarkıyı liste programlarında çalmayacaklarını açıkladı. Grup, şarkıdan elde edeceği geliri gıda yardımı yapan bir kuruluşa bağışlayacağını söyledi.

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İngiltere Başbakanı Mayyalancı diyen şarkı zirvede

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