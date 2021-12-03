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İngilizler ‘daha ucuz Nusr-et’ için Türkiye’ye geliyor; "Soyulmaktan kurtulduk"

"Londra şubesinde binler harcayacak gücümüz olsa yapardık ama yapamadığımıza göre İstanbul'a geldik"

03 Aralık 2021 14:25

İngiltere'de yaşayan bir çift, Londra'daki Nusr-Et restoranında yemek yeme maliyetinin Londra'dan İstanbul'a uçuş, İstanbul'daki restoranda yemek yeme ve tatil yapma masraflarının toplamından daha pahalı olması nedeniyle Türkiye'ye geldi.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, dünyada 'Saltbae' ismiyle ün kazanan Nusret Gökçe'nin kurucusu olduğu Nusr-Et restoran zincirlerinin Londra'daki şubesinde bir biftek yemek 1.450 sterline mal oluyor.
 
Londra yerine Türkiye'ye bir gezi yaparak 'soyulmaktan' kurtulduklarını söyleyen İngiliz yemek yorumcusu çift Fahd ve Nashwa, böylelikle İstanbul'daki Nusr-Et restoranında aynı yemeği 110 sterline mal etti.
Çiftin sosyal medya üzerinden paylaştığı video, 743 bin görüntülenme ve 64 bin beğeni topladı.
'Halal Food Reviews' isimli bir sayfa üzerinden yemek yorumu yapan çift, şu ifadeleri kullandı:
 
"Yemek harikaydı, yapılan reklamlara değer. Türkiye'ye seyahat edip, tatilin tadını çıkararak Nusret'in restoranında yemek ve İngiltere'ye geri dönmenin Londra'daki restoranda tek bir yemekten daha ucuza mal olduğunu fark ettik. Londra şubesinde binler harcayacak gücümüz olsa yapardık ama yapamadığımıza göre İstanbul'a geldik.”
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