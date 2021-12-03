İngilizler ‘daha ucuz Nusr-et’ için Türkiye’ye geliyor; "Soyulmaktan kurtulduk"

"Yemek harikaydı, yapılan reklamlara değer. Türkiye'ye seyahat edip, tatilin tadını çıkararak Nusret'in restoranında yemek ve İngiltere'ye geri dönmenin Londra'daki restoranda tek bir yemekten daha ucuza mal olduğunu fark ettik. Londra şubesinde binler harcayacak gücümüz olsa yapardık ama yapamadığımıza göre İstanbul'a geldik.”