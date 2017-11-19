İngiliz sürücü Daniel Hegarty'nin hayatını kaybettiği kaza görüntülendi

İngiliz sürücü Daniel Hegarty, cumartesi günü Macau'nun Motosiklet yarışında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti. Topgun Racing Honda sürücüsü, Fesherman's Bend'de düştü ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi çok güçlüydü ve kaskı kafasından çıktı. Yarış hemen kırmızı bayrakla durdurulurken, sürücünün durumunun oldukça ciddi olması nedeniyle yarış yeniden başlatılmadı. Hergarty hemen hastaneye götürülse de organizatörler İngiliz sürücünün yolda hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "Daniel'in ailesi ve takımıyla temasa geçildi ve komite her türlü yardımın onlara ulaşmasını sağlayacaktır" denildi.