İngiliz şarkıcı Marie ile Cizreli Mehmet Ali'nin düeti izlenme rekoru kırıyor

İngiliz şarkıcı Anne Marie 'Rockabye' şarkısında, Cizreli vatandaş Mehmet Ali ile söyledi. Marie, Sean Paul ile seslendirdiği 'Rockabye' düetini, Cizreli vatandaşla Smule uygulamasından yaptı. Marie İngilizce, Cizreli Mehmet Ali Şahin ise Kürtçe seslendirdiği düetle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı. Smule adlı program herkese düet yapma imkanı sunuyor. Bu imkandan Cizreli Mehmet Ali Şahin'de yararlandı. Ünlü şarkıcı Anne Marie'nin bu düeti gerçekleştirmesi herkesi şaşırttı.