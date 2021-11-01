İngiliz komedyen Munya Chawa'dan son videosunda Nusret taklidi

Instagram üzerinden yayınlanan bir dakikalık videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi parodileştiriyor. Gelen hesap karşısında şok olan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor.