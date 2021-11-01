İngiliz komedyen Munya Chawa'dan son videosunda Nusret taklidi

İngiltere'de toplumun her kesimi tarafından ilgi gören konularla ilgili hicivli videolar çeken komedyen Munya Chawa, son videosunda ‘Salt Bae’ lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’yi taklit ederek gündem oldu.
İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin taklidini yapan Chawa, binlerce kişinin beğenisini topladı.
Londra Knightsbridge’deki Nusr-et’in yeni şubesine giden bir müşterinin gelen hesabın fotoğrafını paylaşmasıyla restoran fiyatları gündem olmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik fiyatıyla Tomahawk steak'ti.
Instagram üzerinden yayınlanan bir dakikalık videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi parodileştiriyor. Gelen hesap karşısında şok olan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor.