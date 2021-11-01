T24 LogoT24 Logo
Haberler

İngiliz komedyen Munya Chawa'dan son videosunda Nusret taklidi

Nusret Gökçe, Londra'da açtığı yeni restorandaki pahalı menüsüyle gündemdeki yerini koruyor

01 Kasım 2021 16:28

'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı yeni restorandaki pahalı menüsüyle gündemdeki yerini koruyor. İngiliz komedyen Munya Chawa, Nusret'i taklit ettiği son videosuyla binlerce kişinin beğenisini topladı.
 
İngiltere'de toplumun her kesimi tarafından ilgi gören konularla ilgili hicivli videolar çeken komedyen Munya Chawa, son videosunda ‘Salt Bae’ lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’yi taklit ederek gündem oldu.
 
İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin taklidini yapan Chawa, binlerce kişinin beğenisini topladı.
 
Londra Knightsbridge’deki Nusr-et’in yeni şubesine giden bir müşterinin gelen hesabın fotoğrafını paylaşmasıyla restoran fiyatları gündem olmuştu. Adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik fiyatıyla Tomahawk steak'ti.
 
Instagram üzerinden yayınlanan bir dakikalık videoda Munya, hem ünlü şefi hem de restoran müşterisini taklit ederek restorandaki pahalı deneyimi parodileştiriyor. Gelen hesap karşısında şok olan müşterinin tepkisi ve Nusret'in cevabı, 'abartılı' bir şekilde tasvir ediliyor. 
 
nusretingilteresalt bea

Diğer Videolar

Avustralya'da dev kum fırtınası

Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı; "Ne ölümlerden döndük, bilin istedim"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Kılıçdaroğlu: Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de dolar üzerinden

Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24