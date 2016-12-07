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İngiliz grubun şarkısı 41 yıl sonra zirvede; işte o şarkı

07 Aralık 2016 15:10

Müzik dünyası bugünlerde ilginç bir "liste başı" hadisesini konuşuyor. İngiliz rock grubu The Sweet'in geçmişte ABD'de sadece 5'inci sıraya değin yükselebilen unutulmaz parçası Fox On The Run 41 yıl sonra yeniden gündeme geldi ve ABD'de bu kez 1 numara oldu. Grup haberi Facebook'ta "The Sweet Galaksi'yi bir kez daha fethediyor" cümlesiyle kutladı. 1970'lerin rock gruplarından The Sweet'in liste başı şarkısı "Fox on the Run" piyasaya çıkışından 40 yıl sonra iTunes'in "Zirvedeki 40 ABD Rock Şarkısı" sıralamasında 1 numaraya yerleşti. Parça ABD'de ilk yayımlandığı yıl olan 1975'te ise Billboard ve Cash Box müzik dergilerinde beşinci olmuştu.

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The SweetFox On The Run

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