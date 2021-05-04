İngiliz donanmasından ‘sırt roketli’ tatbikat

İngiliz Kraliyet Donanması'nda görevli askerler, açık denizde yapılan tatbikatla birlikte Gravity Jet Suit adı verilen sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi.

İngiltere’de Kraliyet Donanması’nda görevli askerler tatbikat sırasında sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi. Özel kostüm giyen asker Kraliyet Donanmasına ait HMS Tamar adlı deniz devriyesi etrafında tur attı.

Deneme uçuşu sırasında saatte 136 kilometre hıza 10 dakikada ulaşan sırt roketinin fiyatının 300 bin sterlin (3 milyon 451 bin TL) olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA