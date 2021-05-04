T24 LogoT24 Logo
Haberler

İngiliz donanmasından ‘sırt roketli’ tatbikat

04 Mayıs 2021 09:13

İngiliz Kraliyet Donanması'nda görevli askerler, açık denizde yapılan tatbikatla birlikte Gravity Jet Suit adı verilen sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi.

İngiltere’de Kraliyet Donanması’nda görevli askerler tatbikat sırasında sırt roketiyle deneme uçuşu gerçekleştirdi. Özel kostüm giyen asker Kraliyet Donanmasına ait HMS Tamar adlı deniz devriyesi etrafında tur attı.

Deneme uçuşu sırasında saatte 136 kilometre hıza 10 dakikada ulaşan sırt roketinin fiyatının 300 bin sterlin (3 milyon 451 bin TL) olduğu ifade edildi. 

Kaynak: DHA

İngiliz Kraliyet DonanmasıGravity Jet Suittatbikat

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!

İstanbul'da üstgeçit asansörüne motosikletiyle binen adam: Ameliyat olduğum için bindim

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Haziran 2021

Erdoğan: Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok

CHP'li Tanal: AKP'li komisyon başkanı su zammını savunuyor; arkasında ise jakuzide 'Lan fakirler' diyen AKP’li şahıs oturuyor

Akşener'den Erdoğan'a: "Açları da sen doyuruver" dedi; sen bostan korkuluğu musun? İn oradan da doyurayım

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24