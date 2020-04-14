İnfaz yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından toplu fotoğraf veren AKP'li vekiller sosyal mesafeyi unuttu

İnfaz yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından toplu fotoğraf çektiren AKP'li milletvekilleri sosyal mesafeyi unuttu.

Dün gece TBMM'de oylanan yeni infaz paketi yasa tasarısının Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından 'hatıra fotoğrafı' çekilen AKP'li milletvekilleri sosyal mesafe kuralını unuttu. Yaşananlar üzerine Meclis Başkanı'nın sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaptığı görüntülerde, AKP'li vekillerin uyarılara rağmen kalabalık bir şekilde yan yana durmaya devam ettiği görüldü.