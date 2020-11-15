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İnegöl Kaymakamlığı'ndan ajansların da geçtiği 'Evi yanarken maskesiz izlediği için ceza kesildi' haberlerine yalanlama

"Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır"

15 Kasım 2020 18:02

T24 Haber Merkezi

İnegöl Kaymakamlığı, ilçede haber ajanslarının da geçtiği 'yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası uygulandığı' yönünde çıkan haberleri yalanladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberlerde 'Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında evinin yandığını öğrenince olay yerine gelen Fadıl T.'ye panik yaşadığı sırada, maske ve mesafe kuralına uymadığı için 900 lira para cezası kesildiği' ifade edilmişti. 

 

 

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