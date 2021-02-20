İneği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü, o anlar foto kapana yansıdı

Bursa’da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ’da yaban hayvanlarına verildi. Çiftçi, ölen ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü’ne arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.

Bir ayının ineği yedikten sonra kalan kısmını toprağa gömmesi foto kapanla görüntülendi.

Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan telefinde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini hatırlattı. Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyveler de yaban hayvanlarına verilebiliyor.