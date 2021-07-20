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İndirimli ürünleri soran kadına, "Orkid var" diyen kasiyer, kadının eşi tarafından saldırıya uğradı

"Sen benim karıma orkid falan söyleyemezsin' diyerek bana küfür etmeye başladı"

20 Temmuz 2021 14:05

Bir zincir markette çalışan kasiyer, kendisine "İndirimli ürün olarak ne var?" diye soran kadına 'Maske, duş jeli, Orkid, çay bardağı seti" yanıtını verdi. Kasiyer, bu yanıtı sonrasında kadının eşi tarafından saldırıya uğradı.

Sol Haber'in aktardığına göre kasiyer, "Bir 'bayana' orkid denmez" diyen kişiye "İlk öncelikle bayan değil kadın" yanıtı verdi.

Kasiyerin cevabı sonrasında kadının eşi, "Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma orkid falan söyleyemesin" diyerek kasiyere saldırdı. Genç kasiyerin 19 yaşında olduğu ve özel üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu öğrenildi. Genç kasiyerin yurt parasını karşılamak ve ailesine destek olmak için markette çalıştığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kasiyer, olayı şöyle anlattı:

"Olay şu şekilde vuku buldu; benim kasiyer olarak görevim 'spot ürünleri' dediğimiz indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatıp 'İsterseniz bunlara da bir göz atabilirsiniz' demek. Aynı şekilde adamın yanındaki karısına da 'Şu tarafta spot ürünlerimiz var isterseniz bakabilirsiniz' dedikten sonra kadın bana 'Hangi ürünler var?' dedi. Ben de 'Maskeler duş jelleri, orkidler, çay bardağı setleri, diş macunu ve diş fırçaları indirimde' dedim. O da 'Tamam' dedi kadın sonra çıktı ve 'Adam' parasını verdikten sonra bana 'Bir 'bayana' orkid söylenmez' dedi. Ben de ona 'İlk öncelikle bayan değil kadın' dememin üstüne 'Ha bayan ha kadın ikisi de aynı' diyerek, 'Sen benim karıma orkid falan söyleyemezsin' diyerek bana küfür etmeye başladı. Ardından da gördüğünüz gibi darp.

Bu durumda normalde karşımda kim olursa olsun iki katıyla cevap verirdim fakat iş etiği gereğince müşteriye son derece saygılı ve kibar davranmak zorundaydım. Bunun üzerine polise gittim ve bana ilgileneceklerini söylediler. Paylaşmamın tek sebebi sesimi duyurmak ve bu aptal insanları ifşa etmek. Siz siz olun bu insanları takmayın hatta ciddiye bile almayın çünkü bunlar bu ülkenin artıkları uğraşmaya değmez. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim."

 

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