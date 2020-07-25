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İndirimdeki düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı

25 Temmuz 2020 13:58

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde ürünler arasında bulunan düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadın arasında arbede yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yer aldı.

Kadınlardan birisi aldığı düdüklü tencereyi yere koyarak üzerine kapanırken, diğer kadın üzerine çıkıp tencereyi almaya çalıştı. Bu sırada konuşan kadınlardan birisi, "Ben sabahtan beri geldim, bu kadın geldi aldı" derken, "Polisi çağırın" sesleri yükseldi.

Markete gelen polisler kavgayı ayırırken, kadınlardan biri marketten çıkarıldı. Kadınların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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