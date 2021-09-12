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İndirim yapmadı diye tezgâhta duran çalışanın üzerine çay döktü

Çalışan da kendisine hakaret edildiğini, fiziki şiddet uygulandığını belirterek kadın müşteriden şikâyetçi oldu

12 Eylül 2021 12:30

İstanbul Avcılar'da alışveriş sırasında kendisine indirim yapılmadığını öne süren kadın müşteri, tezgâhta duran çalışanın kolonya şişesi ile saldırmak istedi ardından üzerine çay döktü.

indirimçayavcılaristanbul

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