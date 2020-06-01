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İncirliova Belediye Başkanı saldırıya uğradı, emniyet önünde yaptığı açıklamada "7 trilyonluk yolsuzluk var" dedi

01 Haziran 2020 12:34

Aydın'ın İncirliova ilçesinin İyi Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile belediye çalışanı iki kişi dün gece saatlerinde saldırıya uğradı. Kaya, polis merkezine giderek saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiği İncirliova Ülkü Ocakları eski başkanı Volkan Baytaş ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Volkan Baytaş ve yanındakiler de Aytekin Kaya ve yanındaki iki belediye çalışanından şikayetçi oldu. 

Olayların ardından Emniyet Müdürlüğü önünde kabalık bir grup toplanması nedeniyle polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaya, ifadesinin ardından kendisini kapıda bekleyen partililere seslendi. Kaya "Aytekin Kaya'yı yıldıramayacaklar, rabbim bana sağlık verdiği sürece bu görevi layığı ile yapacağım. Bunların yaptığı bütün yolsuzlukların üstüne gideceğim. Bunların derdi 7 trilyonluk yolsuzluk var" şeklinde konuştu. 

Öte yandan olayların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Aytekin Kaya’yı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 

Konuya ilişkin açıklama yapan İyi  Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ise emniyet müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada olayın siyasi olmadığını ifade etti. Sarı, "İlk görüşmemizde aldığım intiba olay siyasi bir durum değil. Bireysel bir olay yaşanmış" şeklinde konuştu. 

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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