İncir fidanları çalınan çiftçiden hırsıza afişli not

Adana’nın Kozan ilçesinde bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi hırsızlara isyan etti. Hırsıza afiş hazırlayan tarla sahibinin ilginç notu dikkat çekti.

Kozan'da incir fidanları çalınan vatandaş, tarlaya hırsızlar için not bıraktı. Tarla sahibi, “Bu fidanları çalan hırsız. Seni mutlaka yakalayacağım. Ve jandarmaya teslim edeceğim. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak bizde kalsın. Kiminle dans ettiğini gör o zaman. Fotokapan sağolsun” notunu tarlasının ortasına astı.