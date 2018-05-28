İnce'nin korumalarının sahneden attığı CHP'li: Bir anlık heyecanla sahneye fırladım

İzmir Çiğli'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile fotoğraf çektirmek için sahneye çıkan ve daha sonra korumlar tarafından sahneden ‘fırlatılan' İsmail Kalkan, yaşananları anlattı. İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi Kalkan şunları söyledi: "Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."