T24 LogoT24 Logo
Haberler

İnce'nin korumalarının sahneden attığı CHP'li: Bir anlık heyecanla sahneye fırladım

28 Mayıs 2018 21:56

İzmir Çiğli'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile fotoğraf çektirmek için sahneye çıkan ve daha sonra korumlar tarafından sahneden ‘fırlatılan' İsmail Kalkan, yaşananları anlattı. İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi Kalkan şunları söyledi: "Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."

ETİKETLER

muharrem inceismail kalkansahnaselfiekorumalar

Diğer Videolar

Ambulansa yol vermeyen şahıs sağlık ekibine hakaretlerde bulundu

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza verildi

41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin yeni görüntüleri

Ordu'daki fırtınada cami minaresi beşik gibi sallandı

Trenin çarptığı kamyonet, metrelerce böyle sürüklendi

İspanya'da 11 katlı binaya 'ekipmansız tırmanan' İngiliz turiste para cezası verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 180...

Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi...

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı...

CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24