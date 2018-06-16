İnce'den bedelli askerlik açıklaması: Bir defaya mahsus çıkarabiliriz ama bir şartla...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da, 24 Haziran seçimleri öncesinde yeniden ülkenin gündemine giren bedelli askerlik konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmadığını söyleyen İnce, yine de bu talepin 'toplumun bir gerçeği' olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere, bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz. Toplanan parayı 3'e böleceğiz, 3'te birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. 3'te birini şehit ve gazi yakınlarına, 3'te birini de savunma sanayine" dedi.