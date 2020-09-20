Muharrem İnce’yi kızdıran sözler: Seninle fotoğraf çektirirsem yarın defterim dürülür

'Bin Günde Memleket Hareketi' gezilerine Karadeniz Bölgesi'nde devam eden eski CHP Yalova Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen ay sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine gitti. Bir vatandaş, Muharrem İnce’ye "Seninle fotoğraf çektirirsem yarın benim defterim dürülür" dedi. Ardından yandaki dükkana yönelen İnce, vatandaşın "Burada oturmayacak mısın?" şeklindeki daveti üzerine, "Hayır oturmayacağım, tarzınız yanlış" dedi.

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında Giresun’a gitti. İnce’nin, Giresun'da ilk durağı 22 Ağustos’ta sel afetinin yaşandığı Dereli ilçesi oldu. Eşi Ülkü İnce ile sabah saatlerinde Giresun’a varan İnce, afet bölgesini gezdi. Burada esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Muharrem İnce, afette hayatını kaybeden Kemal Akar’ın eşi Zeynep Akar’a başsağlığı diledi. İnce’nin Dereli programına 25. ve 26. dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da eşlik etti. "Hayır oturmayacağım, tarzınız yanlış" Esnaf ziyareti sırasında bir çay ocağında oturan vatandaş, Muharrem İnce’ye “Seninle fotoğraf çektirirsem yarın benim defterim dürülür” dedi. Ardından yandaki dükkana geçen İnce, vatandaşın “Burada oturmayacak mısın?” şeklindeki daveti üzerine, “Hayır oturmayacağım, tarzınız yanlış” dedi.