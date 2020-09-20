Muharrem İnce’yi kızdıran sözler: Seninle fotoğraf çektirirsem yarın defterim dürülür

20 Eylül 2020 18:02
'Bin Günde Memleket Hareketi' gezilerine Karadeniz Bölgesi'nde devam eden eski CHP Yalova Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen ay sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine gitti. Bir vatandaş, Muharrem İnce’ye "Seninle fotoğraf çektirirsem yarın benim defterim dürülür" dedi. Ardından yandaki dükkana yönelen İnce, vatandaşın "Burada oturmayacak mısın?" şeklindeki daveti üzerine, "Hayır oturmayacağım, tarzınız yanlış" dedi.
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