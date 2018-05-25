İnce, traktör direksiyonuna geçip depoyu doldurdu: Litresi 5,72 TL'ye geliyor, demek ki Fakıbaba yalan söylüyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya traktör direksiyonunun arkasından yanıt verdi. Traktörün deposunu dolduran İnce, 3.5 liralık mazot vaadine "Mazotu çiftçiye 2 lira 35 kuruştan veriyoruz, İnce'nin haberi yok" eleştirisinde bulunan Fakıbaba'ya şu cevabı verdi: “Ben dedimki çiftçiye mazotu 3 TL'ye vereceğiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise ‘Mazotu çiftçiye 2.5'TL'ye veriyoruz, İnce'nin haberi yok' dedi. Şimdi doldur bakalım kaça doluyor. Ya ben yalancı ya Tarım Bakını Fakıbaba yalancı. Şimdi yalancı ortaya çıkacak." Depoyu doldurup parayı ödemesinin ardından bölme işlemlerini yapan İnce, "Kaç paralık aldık 237 TL'lik. Litresi 5,72 TL'ye geliyor. Demek ki İnce değil, Fakıbaba yalan söylüyor" diye konuştu.