İnce: Senin derdin Kuran-ı Kerim olsaydı, 'bakara-makara' diyeni tutar kulağından atardın!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde'yi ziyaret etmesine rağmen 15 Temmuz'da şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmediği eleştirisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yanıt verdi. Eski Bakan Egemen Bağış'ın internete düşen ses kayıtlarında, "Her Cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara" dediğini hatırlatan İnce, "Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Senin derdin Kuran, Fatiha, ayet, sure olsaydı, bakara-makara diyeni tutar kulağından atardın" dedi.