İMC TV ve Hayatın Sesi TV'nin ekranı polis baskınıyla karartıldı!

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu ve İMC TV'ye polis baskın düzenledi. Hayatın Sesi Televizyonu'nun YouTube yayını durduruldu. İMC TV'de canlı yayın sürerken stüdyoya ve rejiye giren polis, kanalı sansürledi. Bu baskından kısa bir süre sonra polis ekipleri imc tv'yi bastı. Stüdyoya canlı yayın sırasında giren polis, reji odasına girdi. Kanal çalışanları bu sırada stüdyoda toplanıp durumu protesto etti. Televizyon çalışanları baskını "Özgür basın susturulamaz" ve "Susma haykır, özgür baskın haktır" sloganları ile protesto ettiği sırada kanalın internet yayını durduruldu. İnternet yayınının kesilmesinden bir süre sonra, kanal tamamen karartıldı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, televizyonun Periscope'tan yaptığı canlı yayınına katılıp, "Ekran kararabilir ama ense kararmayacak" dedi.