İmara açılan Gökova Körfezi'ndeki sit alanlarının havadan görüntüleri

Gökova Körfezi, Marmaris, Ula, Merteşe bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1'inci sit alanında 34 bin 162 hektarlık alan, 12 bin 544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2 bin 447 hektarı ise denizde yer aldı. Hürriyet'ten Gizem Karakuş'un haberine göre doğa cenneti Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi'nde sit alanları Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. Gökova Körfezi, Marmaris, Ula, Merteşe Bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Akbük'ten Bördübet Koyu'nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya gidildi. Karara göre 1'inci sit alanında 34 bin 162 hektarlık alan, 12 bin 544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2 bin 447 hektarı denizde yer aldı.