T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmara açılan Gökova Körfezi'ndeki sit alanlarının havadan görüntüleri

28 Mart 2018 16:21

Gökova Körfezi, Marmaris, Ula, Merteşe bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1'inci sit alanında 34 bin 162 hektarlık alan, 12 bin 544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2 bin 447 hektarı ise denizde yer aldı. Hürriyet'ten Gizem Karakuş'un haberine göre doğa cenneti Akyaka, Turunç, Akbük gibi koyların da yer aldığı Gökova Körfezi'nde sit alanları Bakanlar Kurulu Kararı ile daraltıldı. Gökova Körfezi, Marmaris, Ula, Merteşe Bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Akbük'ten Bördübet Koyu'nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya gidildi. Karara göre 1'inci sit alanında 34 bin 162 hektarlık alan, 12 bin 544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2 bin 447 hektarı denizde yer aldı.

ETİKETLER

gökovaimarsit alanıgökova körfeziulamerteşe bölgesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24