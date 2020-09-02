İmamoğlu, YouTuberlar ile buluştu; "Gençler acayip sıkı sorular soruyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu. 'Zor Sor' programı, 2 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Ekrem İmamoğlu YouTube kanalında yayınlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi YouTube kanalı için hazırlanan, Zor Sor programında, YouTuber Orkun Işıtmak, Meryem Can ve Emre Durmuş ile bir araya geldi. İmamoğlu Youtuber'ların soruları karşısında esprili bir dille "Gençler acayip sıkı sorular soruyor" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, özellikle internet ve sosyal medya yasaklarının gündem olduğu programda, genç YouTuber'ların sorularını yanıtladı. Youtuber Orkun Işıtmak'tan gelen "11 maddelik sosyal medya yasa tasarısı düşünce özgürlüğüyle ters mi düşüyor?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Böylesine hızlı bir iletişimin olduğu çağda bu tarz özgürlük kısıtlayıcı hamlelerin geçerli olmayacağını düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu Kanal İstanbul ile ilgili soruya da "Ben Kanal İstanbul'u gündemde kalması için değil gündemden silinmesi için uğraşıyorum" diye cevap verdi.

"İşe alımla ilgili cinsiyet kotası oluşturmaya çalışıyoruz" diyen İmamoğlu, "Çünkü bazı kurumlarımızda maalesef çalışan kadın sayımız 0" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, kendi YouTube hesabından yayınlanan 'Zor Sor' programı için, daha önce de radyo programcısı Nihat Sırdar ve Gezegen Mehmet lakaplı Mehmet Akbay bir araya gelerek sorularını yanıtlamıştı.