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İmamoğlu: Yıllarca çözülememişti; Bağdat Caddesi ve Kadıköy'de altyapı sorununu çözüyoruz

"Yağmur sonrası taşkın sorunu İstanbul'da tarihe karışacak"

11 Mayıs 2021 15:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam kapanma döneminde Bağdat Caddesi ve Kadıköy'de yağmurda taşkınlara yol açan bütün noktalardaki altyapı sorununu çözmek için çalıştıklarını ifade etti. İmamoğlu, "Yağmur sonrası taşkın sorunu İstanbul'da tarihe karışacak" dedi. 

İmamoğlu'nun paylaşımına düştüğü not şöyle;

"Dünyanın en prestijli caddesiydi ama yıllarca altyapı sorunu çözülmemişti. Kapanmayı fırsata çevirip Bağdat Caddesi ve Kadıköy'de yıllardır her yağmurda taşkınlara yol açan bütün noktalardaki altyapı sorununu çözüyoruz. Yağmur sonrası taşkın sorunu İstanbul'da tarihe karışacak."

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