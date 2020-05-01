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İmamoğlu yeniden düzenlenen Atatürk Kent Ormanı'nı ziyaret etti: '12 kilometreye yakın yürüyüş parkuru oluşuyor'

"19 Mayıs'ta burada gençlik adına bir yürüyüş yaparız diye umut ediyorum"

01 Mayıs 2020 12:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, park çalışmalarının yapıldığı İstanbul Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nı ziyaret etti. 

Hacıosman Korusu ya da yeni adıyla Atatürk Kent Ormanı'nın yeniden düzenlemesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İmamoğlu da bugün (1 Mayıs) park çalışmalarının yapıldığı İstanbul Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nı ziyaret etti. Burada konuşan İmamoğlu çalışmaları devam eden park ile ilgili "İstanbullular çok kolay ulaşabilecekler. Gelip bisiklet sürebilecek ve yürüyüş yapabilecekler. 12 kilometreye yakın bir yürüyüş parkuru oluşuyor" dedi.  

İmamoğlu şunları söyledi;

"Hacıosman'daki bu park çok etkileyici bir alan. Uzun yıllar bu kadar konutların içinde ve metroya yakın olan bir alanın İstanbullunun hizmetinde olmaması üzücü. Burada arkadaşlarımız bir karakter ortaya koyuyorlar. Tümüyle bu doğal halini koruyarak sadece insanların yürüyüş yapabilecekleri ve nefes alabilecekleri bir alan koordine ediyorlar. 19 Mayıs'ta muhtemelen sokağa çıkmayacaksak da burada gençlik adına bir yürüyüş yaparız diye umut ediyorum. Sarıyer'in göbeğinde böyle güzel bir ormana metro vasıtasıyla da İstanbullular çok kolay ulaşabilecekler. Gelip bisiklet sürebilecek ve yürüyüş yapabilecekler. "12 Kilometreye yakın bir yürüyüş parkuru oluşuyor burada. İstanbul'a Atatürk Kent Ormanı ismiyle bu parkı hediye etmenin keyfini hep beraber yaşayarak bu zor günlerde moral bulacağız."

 

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