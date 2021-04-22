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İmamoğlu: Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı

"Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik"

22 Nisan 2021 21:57

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk canlı yayınında, "Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik" açıklamasını yaptı.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecine ilişkin "Ülkemizin tam kapanmaya ihtiyacı var. Ramazanın son 2 haftası ile bayramı da dahil ederek toplam 3 haftalık bir tam kapanmanın faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

 

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