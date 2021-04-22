İmamoğlu: Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk canlı yayınında, "Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik" açıklamasını yaptı.