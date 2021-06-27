İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nın hikâyesini paylaştı; "Uzun bir çabanın ve mücadelenin ürünü"

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 Haziran 2021'de açılışı yapılan Yakuplu Kent Ormanı'nın hikâyesini paylaştı. 10 dakikadan fazla süren video İmamoğlu'nun Youtube kanalında yayınlandı.

Videoda Yakuplu Kent Ormanı'nın İstanbul ve Beylikdüzü'ne 'nefes aldırdığı' ifade edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Evimiz Beylikdüzü Derneği Başkanı Münevver Gülten Polat'ın ifadelerine yer verildi.

Videoda Yakuplu Kent Ormanı'nın ihale sürecinden yapılışına kadar geçen süreç ve İstanbullular için ne ifade ettiği anlatıldı.

İmamoğlu videoyu "Halkın doya doya kullandığı bu güzel, yeşil alan uzun bir çabanın ve mücadelenin ürünü" notuyla paylaştı.