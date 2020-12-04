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Engelli Yaşam Merkezi’nin açılışına katılan İmamoğlu: Çağdaş toplumlar, engelli insanların haklarını korumaları ile ölçülebilir

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açıldı

04 Aralık 2020 10:27

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Avcılar’daki Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Engelli Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun konuşmalarını işaret dili tercümanları konuşma esnasında çevirdi.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olacak merkezin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Çağdaş toplumlar, engelli insanların haklarını korumaları ile onları hayata, geleceğe hazırlamaları ile ölçülebilir. Bu merkezde, engelli bireyler ve aileleri için sosyalleşme hatta bir dayanışma ve danışma alanı oluşturulmuş. Bence olağanüstü bir hizmet. Çünkü toplumda engelli bireylerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, hayata nasıl tutunacakları, kendilerini yalnız hissettiklerinde bilgi alacakları alanlardır. Belediye başkanımızın bu hassas düşünce ile bu tesisi hazırlaması ve kıymetli Nakipoğlu ailesinin tesise katkı sunması çok takdire şayan bir davranış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaftancıoğlu, "Zihnimizdeki bariyerleri kaldırabilirsek bu memlekette hiç kimse için hiçbir şeyin engel olmayacağını görüyoruz.’’ şeklinde konuştu, merkeze katkı sağlayan Nakipoğlu ailesine de teşekkür etti.

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