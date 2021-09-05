İmamoğlu: Ürettiğimiz ilk Deniz Taksi sınavı başarıyla geçti; şimdi seri üretime geçiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi’nde inşa edilen deniz taksilerden ilki denize buluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o anları "Kendimiz tasarladık, kendimiz ürettik. Haliç Tersanesi’nde ürettiğimiz ilk #DenizTaksi sınavı başarıyla geçti. Şimdi seri üretime geçiyoruz. Bu taksileri İBB işletecek, aplikasyonla ulaşılacak ve deniz ulaşımına can katacak" notuyla paylaştı.

Halk oylaması sonucu tekneler için boğaz rengi seçilirken, Şehir Hatları Genel Müdürü Müh. Sinem Dedetaş, “Bu ilk tasarımımız. Tamamen kendimiz geliştirdik, Haliç Tersanesi’nde ürettik. Şu an 10 teknemizin daha donatımına başlandı. Bütün sistem yeni olduğu için teknik, görsel ve konfor denemelerini yapıyoruz. Tamam dediğimiz anda diğerlerine başlayacağız” dedi.

Toplamda inşa edilecek olan 50 deniz taksiden 5’in elektrikli olacağını belirten Dedetaş, “Deniz Taksiler toplu ulaşımı götüremediğimiz yerlerde yardımcı olacak, sürat kazandıracak. Bu bir kamu kaynağı ve denizci vizyonumuzun bir parçası olacağı için dengeli ve yerinde kullanacağız” diye konuştu.

“İniş binişleri kolaylaştırdık”

Göreve geldiklerinde Haliç Tersanesi’nin atıl durumda olduğunu hatta başka amaçlarla kullanmaya çalışıldığını belirten Dedetaş, “Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber bizim iç sular deneyimimizi yansıtan ve ihraç da edilebilecek bir tekne yapılabilir mi dişe düşündük. Bunlar da tamamen Haliç markalı tekneler oldu. Sürat teknesi formu olmasına rağmen, üst tarafını yüksek ve vapuru hatırlatacak şekilde yaptık. Böylece iniş binişleri kolaylaştırdık” dedi.

Deniz Taksilerde kadın denizcilerin de görev yapacağını belirten Dedetaş, teknelerde bir kaptan ve bir yağcı olmak üzere iki mürettebatın görev alacağını sözlerine ekledi.