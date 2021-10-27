İmamoğlu: UKOME'de 10. kez yeni ve kaliteli taksi önerimizi getireceğiz; bir avuç azınlığın değil, 16 milyonun talebinde ısrar ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 kez UKOME'de oylamaya sunularak reddedilen 5 bin yeni taksi teklifini 10. kez UKOME'ye getireceklerini belirterek, "Bir avuç azınlığın değil, 16 milyonun talebinde ısrar ediyoruz" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, 5 bin yeni taksi projesini 10. kez Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) getireceklerini söyledi. Daha önce 9 kez UKOME'de reddedilen proje için İmmaoğlu, "16 milyonun talebinde ısrar ediyoruz" dedi. 1990'lı yıllardan bu yana taksi sayısının değişmediğinin altı çizilen bir videoyu da paylaşan İmamoğlu, videoya "#TaksiİçinDeğişimSaati geldi" notunu düştü.

Öte yandan İBB, söz konusu projeyi " #TaksiİçinElKaldırıyoruz" sloganıyla halka anlatıyor.