İmamoğlu: Tiyatro, müze, konser, İSMEK etkinlikleri Mart sonuna kadar iptal

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, Şehir Tiyatroları oyunlarının, İSMEK’teki eğitimlerin ve müze ziyaretlerinin Mart sonuna kadar iptal edildiğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de de görülen Koronavirüs'e karşı başlattıkları hijyen çalışmalarını yerinde inceledi. İETT’nin Edirnekapı’daki garajında gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, “Dünyanın ortak hareket etme becerisini ortaya koyma konusunda büyük bir sınav veriyoruz, vereceğiz. Bu sınavın başarılı geçmesini diliyorum. İstanbul’da aldığımız kararlar ve ortaya koyduğumuz tedbirlerle, toplumumuzun bu süreçten en minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli mücadeleyi, bütün arkadaşlarımla göstereceğimizi İstanbul halkımıza duyurmuş olalım” dedi.

“DÜNYA, İLGİNÇ BİR DENEYİM İÇİNDE”

Dünyanın ilginç bir deneyim içerisinde olduğunu belirten İmamoğlu, “Dünya çapında salgın ilan edilmesiyle beraber, bütün dünyanın, tek bir anlayışla sürece katkı sunma seferberliğini ortaya koyması gerekiyor artık. Türkiye ve İstanbul’daki süreci, Sağlık Bakanımız ve diğer yetkililerle beraber takip ediyoruz. İlk günden itibaren, ‘İstanbul’la ilgili neler yapmalıyız’ hususunda çok hassas davranmaya çalıştık. İnsanların toplu olarak kullandıkları alanlarla ilgili aldığımız tedbirlerle, bir dezenfekte çalışması ve tedbir alma konusunda, her gün takip ettiğimiz sıkı bir çalışmayı yürütüyoruz. Zaten günlük yapılan rutin işlemler vardı. İlave tedbirler aldık. İnsanların virüsle buluşmasını engelleyici sıklıkta tedbirler almaya devam ediyoruz” dedi.

“TOPLAMDA 800 METREKARELİK KAPALI ALANIN DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ”

Coronavirüs Hijyen Filosu’nda yer alan 30 aracın sayısını 40’a çıkaracaklarının bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunları; başta camiler, cemevleri, kilise, sinagog gibi ibadethaneler olmak üzere, ihtiyaç duyulan kamu alanlarımıza, tiyatro, sahneler, insanları toplu bulundukları çalışma alanları, binalarımız… Toplamda 800 bin metrekarelik kapalı alanının dezenfekte çalışmasını yürütüyor bu arkadaşlarımız. Farklı kurum ve kuruluşların da talepleri oluyor. Onlara da katkı sunmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm yapıya destek olmaya çalışacağız. İBB olarak kamuyu, Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını takip ediyoruz. Sayın Vali’mizle dün konuştuk. Bugün, kendi kurumlarıyla yapacakları görüşmelerden sonra, ‘Bir iş birliği nasıl yapılabilir? İstanbul’la ilgili tedbirler nasıl alınmalı’ noktasında yan yana geleceğimiz konusunda bir karar birliğimiz oldu. Dün kendilerini aradığımda böyle bir konuşma yaptık. Bu bir seferberlik süreci.”