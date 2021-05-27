İmamoğlu: Tarlalara su götürüyor, çiftçilere fide desteği veriyor, tarla yollarını düzeltiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarım alanında yürütülen projeleri 'Ekip biçmek sizden, destek bizden'' diyerek paylaştı.

İmamoğlu, Silivri, Çatalca, Beykoz ve Pendik'te tarım alanında devam eden projeleri sosyal medya hesabında yayımladığı video ile aktardı.

İmamoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili videoyu ''Ekip biçmek sizden, destek bizden. Tarlalara su götürüyor, çiftçilere fide desteği veriyor, tarla yollarını düzeltiyoruz. Silivri, Çatalca, Beykoz ve Pendik İstanbul'da tarımın tekrardan canlandığı ilçelerimiz oldu'' notuyla sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımda yer alan Çatalca Nakkaş Mahallesi muhtarı Zafer Öztürk, yolların yapılması gerektiğini, aksi halde römorkların ve traktörlerin devrildiğini, malları çıkaramadıklarını ve zayi olduklarını dile getirdi. İBB hizmeti hakkında konuşan Öztürk, ''Hiç isteklerimi ikiletmeden, bir telefon açışımızda gelip mahallemde hizmet veriyorlar. Traktörlerimizi görüyorsunuz, bunlar kışın ilaçlamaya, gübrelemeye giderken tarla yollarını çok bozuyorlar. greyder vuramıyorsun kışın. Batıyor. Battığı zaman da ne oluyor bu sefer? Yazın kuruyor buralar. Kuruduktan sonra da mahsulü tarladan çıkartamıyorsun. Görüyorsunuz siz de, yollarımız kaymak gibi oldu'' dedi.

Videoda konuşan bir diğer isim olan İBB yol bakım 5. bölge müdürlüğü yardımcısı Mehmet Murteza, çalışmaları Çatalca ve Silivri'de 40 mahallede yürüttüklerini belirterek, 20 mahallede çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Diğer 20 mahallede çalışmaların devam ettiğini söyleyen Murteza, ''İlçe belediyeleriyle de koordine halindeyiz. Onlara destek sağlıyoruz. Onlarla iletişim halinde bölüştük diyelim. Asıl işimiz, asfalt çalışması. Bu, bizim tali görevimiz. Çiftçinin mahsulle buluşmasını sağlıyoruz. Bu hakikaten bizim açımızdan, İBB açısından da çok kıymetli bir iş'' ifadesini kullandı.