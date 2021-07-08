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İmamoğlu: Şu güzelim deniz, kanaldan çıkan atıkların doldurulacağı alan olarak tasarlanmış; şu sebep bile yapılmaması için yeterli

08 Temmuz 2021 08:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul hafriyatının boşaltılması planlanan kıyı şeridine giderek, "Şu güzelim deniz, kanaldan çıkan atıkların doldurulacağı alan olarak tasarlanmış; şu sebep bile yapılmaması için yeterli" diye konuştu. 

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'dan çıkan atıkların dökülmesinin planlandığı kıyı şeridine gitti. Orada çektiği bir video ile kıyı şeridinin başına gelecekleri anlatan İmamoğlu, şunları söyledi: 

"İstanbul'un çok güzel bir sahilindeyiz. Kumun rengini görüyorsunuz, altın sarısı, muhteşem. Harika bir yer, geçen sene arkadaşlarımla konuşmuştuk, buraya olağanüstü bir nizam getirelim diye. Şimdi onun sonuçlarını alıyoruz. Burası neresi? Şu güzelim denizin önüne yaklaşık 2 km toprak doldurup, 35 km şu ufku alıp götürüp bütün bu ekosistemi perişan edip, kanaldan çıkan atıkların yığınla doldurulacağı alan olarak tasarlanmış. Şu sebep bile bunun yapılmaması için yeterli biliyor musunuz."

Ekrem imamoğluibbbelediyekanal istanbulhafriyat

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