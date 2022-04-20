İmamoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının mağdurlarına 12 TIR dolusu insani yardım ulaştırdık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Rusya-Ukrayna savaşı mağdurlarına 12 TIR insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını açıkladı. İmamoğlu, "İstanbul, savaş mağdurlarının yanında. Rusya-Ukrayna savaşının mağdurlarının göç etmek zorunda kaldığı, kardeş şehirlerimiz Polonya’nın Varşova ve Romanya’nın Köstence şehirlerine 12 tır dolusu insani yardım ulaştırdık. Varşova'dan barış çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.

İBB'nin, Rusya-Ukrayna savaşının mağdurlarının göç etmek zorunda kaldığı, Polonya'nın Varşova ve İstanbul'un Ukrayna’daki kardeş şehri Odessa’ya en yakın noktada bulunan Romanya’nın Köstence şehrine yola çıkardığı 12 TIR, söz konusu ülkelerin lojistik merkezlerine ulaştı.

Trzaskowski ile çok yakın bir dostlukla çalıştıklarını vurgulayan İmamoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

"16 milyon İstanbullu halkı adına ve ülkemiz adına, savaşa karşı duruşumuzla, barışa olan tutkumuzla, burada mağdur olan başta çocuklara ve annelere destek olmak adına hazırlık yaptık. Bu hafta 12 TIR gönderdik. Bunların 6’sı Varşova’ya, 6’sı da Köstence’ye ulaştı. Burada çok değerli bir organizasyon yapıyorlar. Çocuklara, kadınlara, annelere hatta gelen insanların canlılarına, köpeklerine, kedilerine varıncaya kadar iyi bir insani yardım organizasyonu içindeler. Ben hem Varşova Belediyesi'ni, Başkanını ve bütün buradaki gönüllüleri de o anlamda tebrik ediyorum.

Bu diyaloğumuz devam edecek. Kendileriyle konuşacağız. Bundan sonra da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz? Savaşın son bulmasını diliyorum ve barışın var olmasını diliyorum. Savaşı birileri başlatabilir ama barışı hep birlikte inşa etmeliyiz sözü tam da burada geçerli diye düşünüyorum. İnşallah barış içerisinde bir Avrupa olur. Bu savaş Avrupa'ya hiç yakışmadı. Bir an önce bitmesini diliyorum." dedi.