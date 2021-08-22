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İmamoğlu: Projeleri oylayarak hangilerinin uygulanacağına karar verme zamanı; İstanbul sizin kararınızla güzelleşecek

22 Ağustos 2021 16:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un katılımcı bütçesini oluşturma projesinin ikinci ayağında İstanbullulara seslenerek "Projeleri oylayarak hangilerinin uygulanacağına karar verme zamanı; İstanbul sizin kararınızla güzelleşecek" dedi. 

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un katılımcı bütçesini oluşturma projesinin ikinci aşamasını tanıttı. İlk aşamada vatandaşın sorunların çözümüne yönelik fikirlerinin değerlendirildiği projede İmamoğlu, ikinci aşamanın hangi projenin uygulanacağına karar verileceği olduğunu söyledi. 

Vatandaşları, butcesenin.istanbul adresinden oy kullanmaya davet eden İmamoğlu şunları söyledi:  

"Sevgili İstanbullular, vakit geldi. İstanbul'un ilk katılımcı bütçesini hazırlama yolculuğunun ikinci aşaması başlıyor. Birbirinden değerli projelerinizle İstanbul'un sorunlarına çözümler geliştirdiniz. Bize yol gösterdiniz. Bu projelerden hangileri acil, hangileri İstanbul'a daha çok fayda sağlar gibi soruların cevapları yalnızca sizde. butcesenin.istanbul adresine girin ve hangi projelerin uygulanacağına siz karar verin. Kolay ve zevkli bir seçim süreci siz bekliyor. Siz ne derseniz, biz onu yapacağız. Bütçe senin, karar senin. Harekete geç! Seçimini yap, her şey çok daha güzel olsun."

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