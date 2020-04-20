İmamoğlu paylaştı: 'İhtiyaç sahibi 500 bin ailemize destek kolilerinin dağıtımı hızla devam ediyor'

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde birçok belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, barınma ve sağlık gibi alanlarda yardım sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde, ihtiyaç sahibi 500 bin aileye destek kolilerinin dağıtımına ilişkin bir video paylaştı.

İmamaoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşıma, "İhtiyaç sahibi 500 bin ailemize destek kolilerinin dağıtımı hızla devam ediyor. Bu süreçte hiç kimseyi darda bırakmayacağız. İBB, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmeye devam edecek" notunu düştü.