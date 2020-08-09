İmamoğlu paylaştı: Fatih Sultan Mehmet Han’ın tablosu İstanbul’a geliyor

Fatih Sultan Mehmed'in tablosu İstanbul'a getiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından tabloyla ilgili uzman ve vatandaşlarının görüşlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

İmamoğlu videoya "Fatih Sultan Mehmet Han’ın tablosu İstanbul’a geliyor. Kültür Varlıkları Daire Başkanımız @mhrpolat ve beraberindeki heyet, İBB tarafından satın alınan tarihi tabloyu teslim almak üzere İngiltere’deler. İstanbul heyecanlı" notunu düştü.