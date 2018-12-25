İmamoğlu, Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Patrikhaneye gelişinde gazetecilere ziyaretin içeriğine ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bartholomeos'u ziyaret edeceğiz ve sürecimizi kendisine anlatacağız ve tavsiyelerini alacağız. Temsil ettikleri vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini dinleyeceğiz. Herkesi dinleyeceğiz. Herkesin İstanbul'da düşünceleri var, onlara değer veren bir yönetim anlayışında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.