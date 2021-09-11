İmamoğlu, oğlunun mezuniyet törenine katıldı, 'Ekrem başkan' sloganları eşliğinde sahneye çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun mezuniyet törenine katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler için Ayazağa Yerleşkesi’nde yer alan stadyumda tören düzenledi.

Oğlunun da mezuniyet töreni olması vesilesiyle törene katılan Ekrem İmamoğlu, 'Ekrem başkan' sloganları eşliğinde sahneye çıkan İmamoğlu ve eşi diplomasını alan oğluna sarılarak kutladı. Mezun olan öğrencilerle fotoğraf çektiren İmamoğlu o anları, "Hem Selim'le hem de aydınlık, pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyuyorum. Hepsine başarılar." notuyla paylaştı.