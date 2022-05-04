İmamoğlu’nun bayramlaşma programına katılan vatandaştan AKP'ye: "Artık Rizeli de bıktı; bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rize’deki bayramlaşma programına katılan bir vatandaş, “Artık Rizeli de bıktı. Bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Biz yetim kaldık Rizeli olarak. Çayımıza da kimse sahip çıkmadı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, dün Rize’de düzenlenen bayramlaşma programında dinlemeye gelen bir yurttaş, “Artık Rizeli de bıktı. Artık çekemiyor. Biz verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Gübre vuramıyoruz çaylıklara. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz yetim kaldık, Rizeli olarak. Çayımıza kimse sahip çıkmadı. Çocuklarımız yurt dışına gitmek istiyor. Benim çocuğum üniversite bitirmiş, ‘yurt dışı’ diyor. Neden böyle olduk? Geçen sene aldığım 2 bin 300 liraya aldığım gübre, bu sene 10 bin 500 lira. Nasıl vuracağım, ne alacağım? ÇAYKUR almıyor, özel sektöre vereceğim yarı yarıya. Bu gidiş iyi değil” dedi.

"Fevkalade bir Karadeniz uşağı olarak konuştu"

Bir başka yurttaş, “Tek kelimeyle muhteşem. Konuşmaları dinledim. Tamamen bir bayram havasında üstelik birlik beraberlik içerisinde ileriye dönük altı kişilik masanın yansıması olarak konuştu. Üstelik çok güzel bir alçak gönüllülük ortaya koydu. Fevkalade bir Karadeniz uşağı olarak konuştu. Kendisini kutlarım" dedi.

Bir başka vatandaş şunları söyledi:

"Susan Türkiye değil konuşan Türkiye istiyoruz. Herkes fikrini özgürce konuşabilsin herkes susmasın konuşsun. Rahmetli Ozan Arif’in bir şiirini okuyayım, ‘Konuşan da bu devirde yiyor dayak’ diyor. ‘Uyan millet uyan.’ Milletimiz biraz daha aklını başına toplayıp susmasın konuşsun."

Başka bir Rizeli ise “Liderlik yapacak vasfa sahip birisi. Bunu da İstanbul Belediyesi başkanı olarak bunu kanıtladı. Bizim temennimiz daha büyük. CHP’nin ve Millet İttifakı’nın bu seçimleri almasıdır” dedi.

Rizeli bir kadın, “Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Rabbim bizi, şu iktidardan bir an önce kurtarır. Bir çay üreticisi olarak Allah’ım bizi bu iktidardan bir gün önce kurtarır inşallah” dedi. Bir başka yurttaş, “Böyle ekonomik kriz, böyle adaletsizlik; 70 yaşına geldim, daha görmedim. Bu iktidar gidecek, yeni iktidar gelecek” diye konuştu.

"İmamoğlu aday olursa oyumu ona veririm oyumu"

Daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir kadın, “Çok güzel buldum onu. Başımızdan eksik etmesin inşallah. Daha önce Tayyip’e vermiştim ama bu sene gözümden hepten düşürdüm onu. Şimdi bakalım kime veririm onu. İmamoğlu aday olursa ona veririm oyumu" diye konuştu. “Ayağım kırılana kadar horon edeceğim” diyen kadın yurttaş, “Bayramımız kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak. Ben de İmamoğlu’yum. Ayağım kırıkken horon oynadım kazandığı zaman hala oynayacağım sonuna kadar oynayacağım" dedi.

Erdoğan’ın köyünden geldiklerini belirten kadın yurttaşlar, "Rize Güneysu’dan geldim. Daha önce Erdoğan’a oy vermedim. Hayır kesinlikle. 25 senedir CHP’liyim. İmamoğlu’nu süper buldum. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.