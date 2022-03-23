İmamoğlu’nun Anadolu Efes maçındaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes’in sahasında Real Madrid ile karşılaşmasını tribünde heyecanla izledi. İmamoğlu, galibiyeti büyük sevinçle kutladı. Anadolu Efes Kulübü, Real Madrid'i 93-90 skorla yendi.

İmamoğlu, Anadolu Efes’in sahasında karşılaştığı Real Madrid maçını Sinan Erdem spor salonunda heyecanla izledi. THY Euroleague'in 31. haftasında yapılan maçta Anadolu Efes kulübü, Real Madrid’i 93-90’lık skorla mağlup etti. İmamoğlu, Anadolu Efes’in maçı kazanmasını tempo tutarak ve zıplayarak büyük sevinçle kutladı.

Anadolu Efes Kulübü de basket maçı sonrasında twitter hesabından İmamoğlu'na teşekkür etti. Kulübün paylaşımında, "Maç boyunca tüm coşkusuyla yanımızda olan İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na destekleri için teşekkür ederiz!" denildi.